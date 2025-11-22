Parma, Cuesta: "E' il momento di consolidare in campo quello che vediamo sempre"

È questo il momento decisivo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Carlos Cuesta. Il tecnico del Parma ha così risposto: "Per me è il momento di consolidare in campo quello che vediamo sempre. Sentiamo di essere una squadra che può competere contro chiunque e questo è il momento di essere al massimo. Dobbiamo farlo da domani".

La sosta ha ridato giocatori, ma ha dato qualcosa in termini di concentrazione?

"Io mi concentro su quello che abbiamo. Abbiamo avuto tempo per allenarsi e consolidare certe idee. Questo tempo è stato sfruttato in modo positivo, con intensità e qualità".

Dal punto di vista dei difensori, quanto può essere difficile perdere il portiere titolare?

"Il portiere che giocherà domani è preparato. Abbiamo allenato la coesione tra portiere e difensori. Difendiamo in undici, la nostra intensità ci deve mettere in condizione di fare una grande partita domani e affrontare la gara con fiducia".

La sosta può aver tolto l'entusiasmo?

"Spero di no! I tifosi ci danno un entusiasmo incredibile, anche quando sarebbe più facile smettere. Li sentiamo vicini a noi e vogliamo trasmettere ulteriore entusiasmo per ispirarli. Io ho sentito entusiasmo e fiducia in queste due settimane".

