Mexes contro Domenech: "Non lo sopportavo, sceglieva in base ai segni zodiacali"

In un'intervista al giornalista Smaïl Bouabdellah su YouTube, durante la trasmissione Kampo, l'ex difensore - tra le altre, di Roma e Milan - Philippe Mexes ha parlato di Raymond Domenech con cui non ha mai avuto un gran rapporto: "Non sopportavo l'allenatore, nemmeno durante l'Under 21. Non mi è mai piaciuto".

L'ex centrale ricorda come le scelte del ct fossero talvolta guidate dai segni zodiacali: "L'Ariete non gioca con lo Scorpione, lo Scorpione non gioca con il Toro... Credo che ci creda, è strano". Infine, ecco altre considerazioni sul mister: "Credo che non potesse vedermi, ma mi ha dato anche la mia possibilità. Anch'io ho avuto un grande trauma, con la partita contro l'Austria (nel settembre 2008). Mi ha dato la mia possibilità e non posso biasimarlo. Lo ringrazio ancora". Durante questa partita, valida per le qualificazioni al Mondiale 2010 e persa (3-1) dalla Francia, Mexes segnò un autogol e si procurò un rigore. "Il giorno dopo, sono dovuto andare in sala stampa, era come se avessi ucciso qualcuno".