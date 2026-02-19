TMW Cairo oggi al Filadelfia in visita al Torino: domenica per i granata trasferta delicata a Genova

Reduce dal ko interno contro il Bologna, e in una posizione di classifica che certamente non soddisfa i suoi sostenitori, il Torino si appresta a scendere in campo domenica sul campo del Ferraris in occasione della delicatissima sfida contro il Genoa.

Proprio in questo scenario, nella giornata odierna, il presidente granata Urbano Cairo - orami da tempo al centro della contestazione della tifoseria del club - ha assistito dal vivo all'allenamento della squadra al Filadelfia, restando poi a pranzo insieme a squadra e staff e mostrando vicinanza al gruppo in vista della prossima partita.

Intanto, la sfida in chiave salvezza contro il Genoa sarà la prima gara senza Adams, costretto allo stop per un problema muscolare. Il tecnico, Marco Baroni, cerca il partner giusto per Simeone, è già aperto il ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare il Cholito. Per la difesa, invece, potrebbe recuperare Ismajli, il quale sta migliorando dopo i problemi fisici accusati il 24 gennaio scorso nella gara contro il Como.