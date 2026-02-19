Bologna, Miranda: "La UEFA deve guardare i campi, in uno così è difficile fare spettacolo"

Il Bologna supera il Brann 1-0 nell'andata dei playoff di Europa League, con la rete di Santiago Castro, e torna a casa con un risultato positivo conquistato in condizioni di gioco tutt'altro che agevoli. Il terreno di gioco dello stadio norvegese ha condizionato l'intera partita, rendendo difficile la costruzione e imponendo alla squadra rossoblù una gestione prevalentemente difensiva. Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match, soffermandosi sulla prova difensiva della squadra, sulle condizioni del campo e sul significato di questa striscia di risultati positivi in chiave stagionale.

Sei stato molto attento oggi in fase difensiva. Come hai vissuto questa partita?

"Sì, oggi abbiamo fatto una grande partita difensiva. Io penso che, giocando in un campo così, la UEFA debba guardare tutti i campi. Abbiamo giocato in un campo — voi l'avete visto — ed è difficile giocare in queste condizioni. La UEFA vuole spettacolo, ma in un campo così è difficile."

Torino e stasera: vedi un Bologna in risalita, un Bologna cambiato. Sono segnali?

"Sì, è importante vincere. È vero che ci dà fiducia a noi e alla squadra, e come ho detto, ogni risultato positivo è buono per noi, per la squadra e per i tifosi. Aspettiamo di fare lunedì contro l'Udinese una buona partita per rimanere in questa dinamica."