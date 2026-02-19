Genoa, Baldanzi possibile titolare contro il Torino. De Rossi ha l'imbarazzo della scelta

De Rossi ha l'imbarazzo della scelta con la rosa al completo

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Tattica e studio degli avversari per il Genoa di Daniele De Rossi in vista della sfida domenica al Ferraris al Torino. Dopo la carica dei tifosi ieri, grazie all'apertura dei cancelli del centro sportivo 'Signorini', Malinovskyi e compagni sono tornati a lavorare lontano da occhi indiscreti e il tecnico ha sfruttato la seduta per provare soluzioni tattiche ma anche per elaborare la prossima sfida analizzando le caratteristiche dell'avversario. Con tutta la rosa a disposizione l'allenatore romano ha l'imbarazzo della scelta e la buona reazione fisica di Tommaso Baldanzi all'esordio domenica scorsa a Cremona fa ipotizzare un suo possibile utilizzo dal primo minuto già per questa sfida.

Le ultime sedute saranno dunque decisive per la scelta del modulo con il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2 alternativi al 3-5-2 classico. Per la sfida di domenica, gara delicata per entrambe le squadre, sono rimasti ormai poche centinaia di tagliandi tra tribuna e distinti anche grazie alla possibilità di acquisto senza restrizioni. (ANSA).