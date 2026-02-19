Italiano si lamenta del campo del Brann e poi scherza: "Ora speriamo di asciugare il Dall'Ara"

Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria col Brann in Norvegia, mister Vincenzo Italiano ha commentato le condizioni precarie del terreno di gioco. Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna, che ha scherzato anche sul Dall'Ara in vista del ritorno del play-off di Europa League:

"Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un gol. Adesso, permettetemi la battuta, speriamo di asciugare il Dall'Ara, perché ogni volta che giochiamo in casa abbiamo una maledizione. Cercheremo di prepararci bene per questa partita di ritorno, ma soprattutto anche per lunedì in campionato, dove dobbiamo cercare di accelerare un pochettino".

Leggi qui tutte le parole di Italiano