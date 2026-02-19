Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Italiano: "Castro? Sono convinto che la voglia di crescere sia la sua arma in più"

Bologna, Italiano: "Castro? Sono convinto che la voglia di crescere sia la sua arma in più"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:21Serie A
Andrea Carlino

Il Bologna vince 1-0 sul campo del Brann nell'andata dei playoff di Europa League e porta a casa un risultato prezioso, conquistato su un terreno di gioco difficile e in un contesto ambientale ostile. La rete di Santiago Castro al primo pallone utile ha sbloccato una partita che la squadra di Vincenzo Italiano ha gestito con ordine, concretezza e sacrificio collettivo. Al termine del match, il tecnico rossoblù ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione, il rapporto con il centravanti argentino e le ambizioni della squadra nel finale di stagione.

È stato davvero un campo da battaglia stasera, eppure ne uscite vincitori.
"Diciamo che ci siamo adeguati, perché sapevamo. Meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni del terreno di gioco. Chiaramente non potevamo fare di più: niente rischi, niente pericoli gratuiti. Siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, siamo in vantaggio di un gol. Adesso, permettetemi la battuta, speriamo di asciugare il Dall'Ara, perché ogni volta che giochiamo in casa abbiamo una maledizione. Cercheremo di prepararci bene per questa partita di ritorno, ma soprattutto anche per lunedì in campionato, dove dobbiamo cercare di accelerare un pochettino."

Nel secondo tempo avevate più campo, stavate dominando, avete preso dei rischi ma calcolati. Ho l'impressione che questa vittoria sia figlia di questi 45 giorni di lavoro. Vi siete dati un po' di tempo: avete dato senso al ritorno.

"Sì, abbiamo dato anche un po' di entusiasmo al gruppo con queste due vittorie. Sai benissimo che lavorare con sconfitte una dietro l'altra — giocando ogni tre giorni — può minare certezze accumulate in un anno e mezzo. Invece sappiamo archiviare, ripartire, fare partite serie e mature come quella di oggi. Mi auguro che da qui in avanti diventi un'abitudine: entrare in campo con l'approccio giusto, cercare di dare una mano a questa squadra per vincere, con grande attenzione dietro. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa, e questo ci sta portando risultati. Saranno due mesi, due mesi e mezzo in cui bisogna avere la spina attaccata, perché è giusto così."

Mi incuriosisce questo rapporto con Castro. A Torino ha detto che quel gol era un po' suo, stasera segna e viene dritto da lei ad abbracciarla.
"Santi ha una caratteristica troppo importante per questo sport: ha fame ogni giorno, ogni allenamento, ogni minuto. Sull'autogrill, sul pullman, è sempre lì che chiacchiera e parla di calcio. È un piacere avere ragazzi così giovani, così affamati e così vogliosi di fare sempre prestazione e dare una mano alla squadra. Sono contento che stia iniziando a fare gol con continuità, e di questo sono davvero felicissimo."

Dobbiamo dire che siamo rimasti molto colpiti dalle parole di Castro, perché ha ringraziato tutti i dipendenti del Bologna che viaggiano e si svegliano presto la mattina per far sì che voi possiate lavorare in maniera eccellente. Per un ragazzo di 21 anni non è mai scontato.
"È un ragazzo che si vede ha un'educazione fuori dal normale. È un uomo squadra, un ragazzo che vedete come si sacrifica: essendo un centravanti, il sacrificio e lo sforzo fisico che mette dentro una partita sono enormi. Io spesso glielo dico: verrai premiato, non ti preoccupare. L'importante è sapersi gestire nei 90 minuti, essere qualitativo ed efficace sul primo pallone. Oggi ha fatto un gran gol di sinistro alla prima palla e ha sbloccato questa partita. Ha questa caratteristica straordinaria: quella di voler crescere ogni giorno. Sono convinto che per lui questa sia un'arma in più."

Il movimento di Castro per sovrapporre Cambiaghi, che poi lo premia, dimostra l'attitudine di cui parlava. Ma lei, Italiano, di cosa ha fame a questo punto della stagione?
"Di vedere i ragazzi esprimersi in questo modo. Abbiamo giocato una partita complicata a Torino perché non potevamo sbagliare, e i ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui c'è da essere più attenti e concentrati, tirano fuori attenzione e qualità. Oggi altrettanto, perché la prima di un andata e ritorno ha bisogno di grande attenzione, grande concretezza e grande sacrificio, e l'hanno fatto. Da qui alla fine chiedo solamente questo. Siamo stati puniti in maniera troppo esagerata in alcune partite, con sconfitte in cui le prestazioni c'erano, e abbiamo perso tanto terreno in campionato. Rimettere punti e cambiare questo trend in casa deve essere un obiettivo, e ci proveremo già da lunedì."

Articoli correlati
Bologna con Castro dal 1', Italiano spiega: "Dallinga ha qualche problema alla caviglia"... Bologna con Castro dal 1', Italiano spiega: "Dallinga ha qualche problema alla caviglia"
Bologna, Italiano: "Campo difficile e condizioni da interpretare. Servirà attenzione... Bologna, Italiano: "Campo difficile e condizioni da interpretare. Servirà attenzione e spirito di sacrificio"
Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del... Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"
Altre notizie Serie A
Cairo oggi al Filadelfia in visita al Torino: domenica per i granata trasferta delicata... TMWCairo oggi al Filadelfia in visita al Torino: domenica per i granata trasferta delicata a Genova
Dal Maccabi Tel Aviv al Brann, seconda vittoria esterna per il Bologna. In Europa... Dal Maccabi Tel Aviv al Brann, seconda vittoria esterna per il Bologna. In Europa non succedeva dal '98
Genoa, Baldanzi possibile titolare contro il Torino. De Rossi ha l'imbarazzo della... Genoa, Baldanzi possibile titolare contro il Torino. De Rossi ha l'imbarazzo della scelta
Bologna, Italiano: "Castro? Sono convinto che la voglia di crescere sia la sua arma... Bologna, Italiano: "Castro? Sono convinto che la voglia di crescere sia la sua arma in più"
Bologna, Miranda: "La UEFA deve guardare i campi, in uno così è difficile fare spettacolo"... Bologna, Miranda: "La UEFA deve guardare i campi, in uno così è difficile fare spettacolo"
Bologna, Skorupski: "Abbiamo vinto con il cuore, speriamo di tornare quelli di inizio... Bologna, Skorupski: "Abbiamo vinto con il cuore, speriamo di tornare quelli di inizio stagione"
Santiago Castro ha preso la maturità: il suo primo gol europeo una settimana dopo... Santiago Castro ha preso la maturità: il suo primo gol europeo una settimana dopo il rinnovo
Inter, ora sono 8 le sconfitte stagionali. In 6 di queste Acerbi era il centrale... Inter, ora sono 8 le sconfitte stagionali. In 6 di queste Acerbi era il centrale titolare
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
4 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il primo sorriso nei playoff europei arriva dal Bologna: col Brann la decide Castro, 1-0
Immagine top news n.1 Fabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan dopo il Como
Immagine top news n.2 Caos arbitri, che succede? Per ora niente commissariamento, ma Gravina presenta il professionismo
Immagine top news n.3 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.4 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.5 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.6 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.7 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Inter e Atalanta, chi può andare avanti in Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, un pari che vuol dire addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cairo oggi al Filadelfia in visita al Torino: domenica per i granata trasferta delicata a Genova
Immagine news Serie A n.2 Bologna, col Brann seconda vittoria esterna in Europa senza subire gol. Non succedeva dal '98
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Baldanzi possibile titolare contro il Torino. De Rossi ha l'imbarazzo della scelta
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Castro? Sono convinto che la voglia di crescere sia la sua arma in più"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Miranda: "La UEFA deve guardare i campi, in uno così è difficile fare spettacolo"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Skorupski: "Abbiamo vinto con il cuore, speriamo di tornare quelli di inizio stagione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Sampdoria verso il Mantova: oggi ancora out l'influenzato Hadzikadunic. Il report medico
Immagine news Serie B n.2 Pescara, a sorpresa salta Sepe. Si punta sull'under Brondbo: gli estremi dell'accordo
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono stravolgere"
Immagine news Serie B n.6 Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare le cose"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Emerge il report costi gestionali della Serie C. Con Gravina che pensa al downgrade della Lega
Immagine news Serie C n.2 Il Monopoli blinda Scipioni. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Serie C, costi di gestione nel Girone C: cifre monstre per il Catania. Oltre 14 milioni di euro
Immagine news Serie C n.4 Serie C, costi di gestione nel Girone B: Arezzo in vetta anche per gli esborsi. Carpi parsimonioso
Immagine news Serie C n.5 Serie C, costi di gestione nel Girone A: Vicenza e Brescia in vetta, ma spende anche la Triestina
Immagine news Serie C n.6 Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
Immagine news Calcio femminile n.2 Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus-Wolfsburg, le formazioni ufficiali: Capeta al fianco di Beccari. C'è Salvai in difesa
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV