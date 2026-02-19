La punta? La Juve ha un problema terzini: contro il Como fuori tutti i destri, col Galatasaray i sinistri

La Juve e i terzini, una questione piuttosto spinosa. Mentre i tifosi si interrogano su chi sarà la punta nelle prossime gare, visto che David è fermo per un’infiammazione nella zona dell’inguine e ieri si è ancora allenato a parte, Spalletti deve ragionare su come risolvere l'emergenza difensiva che riguarderà la sua squadra nelle prossime decisive partite, importantissima per la lotta alla zona Champions e per continuare il cammino proprio nella massima competizione continentale alla luce del pesantissimo 5-2 di Istanbul.

Sabato contro il Como infatti mancheranno tutti i terzini destri, Kalulu e Holm, e mercoledì contro il Galatasaray quelli sinistri, Cambiaso e Cabal. Il ritorno della difesa a tre potrebbe essere una soluzione soprattutto per la sfida di Como, considerando che in Champions potrebbe adattarsi Kostic, che ha già giocato in quel ruolo nella sua carriera, mentre per la sfida al Como viene facile pensare ad un trasloco di Cambiaso sulla corsia opposta. Di certo contro il Galatasaray servirà una solidità ben diversa rispetto a quella messa in mostra all'andata.

La situazione contrattuale di tutti i laterali difensivi della Juventus

Pierre Kalulu (scadenza 2029)

Emil Holm (scadenza 2026) - In prestito dal Bologna

Andrea Cambiaso (scadenza 2029)

Juan Cabal (scadenza 2029)

Filip Kostic (scadenza 2026)

Jonas Rouhi (scadenza 2028) - Ora in prestito alla Carrarese