Donnarumma stende Vinicius, poi si riscatta: parato il rigore del brasiliano, si resta sul 3-0

In avvio di secondo tempo il Real Madrid sfiora subito il colpo del definitivo k.o.. Al 56’ i blancos recuperano palla e ripartono in campo aperto: Arda Güler alza la testa e serve in profondità Vinicius, approfittando della difesa del Manchester City rimasta altissima, praticamente all’altezza del centrocampo. Il brasiliano scatta nello spazio, resiste al tentativo di recupero di Khusanov e si presenta davanti alla porta.

A quel punto salta anche Gianluigi Donnarumma, ma il portiere italiano lo travolge nel tentativo disperato di fermarlo. L’arbitro indica immediatamente il dischetto. Sul pallone va lo stesso Vinicius, deciso a firmare il quarto gol della serata per il Real. Il tiro però non è perfetto: conclusione troppo lenta e poco angolata. Donnarumma intuisce la traiettoria, si distende sulla destra e respinge il rigore, evitando il 4-0 e tenendo ancora in vita il City. Una parata pesante che impedisce alla partita di chiudersi definitivamente.