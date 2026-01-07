Dopo 108 giorni Krstovic torna al gol: Atalanta avanti 1-0 sul Bologna al Dall'Ara
L'Atalanta la sblocca! Bel duetto tra Zappacosta e De Ketelaere, con il belga a rientrare sul suo mancino e scegliere invece di premiare il taglio di Nikola Krstovic che di prima intenzione ha spedito palla dritta in porta: rete che mancava da 108 giorni al montenegrino, la Dea conduce i giochi al Dall'Ara al minuto 37. Bologna costretto a inseguire ora.
