Dortmund-Juventus, Tudor: "David e Joao Mario domani titolari, si integrano bene"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi alla vigilia della sfida amichevole contro il Borussia Dortmund il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato delle aspettative che ha per questo test svelando due nomi che vedremo dall'inizio.

Domanda TMW - Come si stanno integrando Jonathan David e João Mario?

"Bene, sono ragazzi professionisti, stanno andando bene. Domani li facciamo vedere dall'inizio tutti e due".

C’è qualcosa in particolare che vuole vedere domani?

"No, come ho detto prima, sono carichi di lavoro importanti, allora si vede spesso queste cose che non vorresti vedere rispetto a quelle che vorresti, perché sono carichi di lavoro, fa parte del momento, poi ognuno sceglie il suo modo di interpretare preparazione, qualcuno si raffresca e vuole fare le partite fresche, io non sono per questa roba qua. Questo mese lo voglio usare per lavorare, perché poi dopo quando si inizia a giocare, si gioca tre giorni, non c’è più tempo di lavorare, è giusto dal mio punto di vista usare questo mese per lavorare".

Cosa si aspetta dalla partita di domani?

"Sono sempre partite diverse, queste partite di agosto, perché c’è tanto carico di lavoro dietro. Abbiamo spinto, questi quasi 18 giorni, si è lavorato tanto, ci sarà sicuramente un po’ di stanchezza, quello è normale, poi mano a mano mancano dopo domenica due settimane, giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello".