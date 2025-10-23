Fiorentina, Commisso: "Testa al campionato: uniti per la gara contro il Bologna"
Esulta la Fiorentina dopo il ritorno alla vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna. La squadra di Pioli si è imposta per 3-0 sul campo degli austriaci grazie al gol realizzato nel primo tempo da Ndour e al raddoppio nella ripresa di Edin Dzeko. Sul finale spazio anche al punto esclamativo di Albert Gudmundsson.
A fine partita il Presidente Rocco Commisso ha chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari e, insieme, hanno avuto modo di parlare col Mister Stefano Pioli per congratularsi dopo la vittoria contro il Rapid Vienna. “Adesso testa al campionato - ha aggiunto Commisso - tutti uniti per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna”.
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
