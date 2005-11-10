Da Dragusin a Joao Mario, quanti ex Juventus nella Fiorentina: chi ha fatto l'affare?

Negli ultimi anni i rapporti di mercato tra Fiorentina e Juventus si sono fatti via via sempre più intensi e fitti. Non sono più i tempi di Baggio e non è neppure un fenomeno da collegare con linea diretta alla presenza sulla scrivania del Viola Park dell'ex bianconero Fabio Paratici: è un fenomeno che esiste, semplicemente. A testimonianza di ciò, c'è una triplice presenza di ex per ciascuna delle due squadre.

Joao Mario - Dragusin - Fagioli: i tre ex Juve della Fiorentina

Cominciando dalla squadra di casa, il più 'anziano' in quanto a presenza nella rosa è Nicolò Fagioli. Ormai a Firenze da quasi due anni e mezzo, in questo tempo la sua centralità nella Fiorentina è cresciuta, per quanto siano calati i risultati. Da quest'estate, invece, sono arrivati tra i toscani anche il centrale difensivo Radu Dragusin (che però la Juventus l'ha vissuta solo marginalmente, conquistandosi il Tottenham, sempre con Paratici, con il Genoa) e l'esterno Joao Mario, preso in prestito con diritto di riscatto proprio dai bianconeri.

Neto - Rugani - Nico Gonzalez: i tre ex Fiorentina della Juventus

Dall'altra parte della barricata, sono altrettanti gli ex Fiorentina che fanno parte della Vecchia Signora. Uno è tornato da poco per la seconda avventura da bianconero, il portiere di riserva Neto, che la prima volta, nel 2015, si era trasferito direttamente dalla Fiorentina a Torino. Un po' come avvenuto, qualche anno più tardi però e previa pagamento per il cartellino, a Nico Gonzalez, tornato importante in questa stagione dopo un anno sbagliato e un altro sabbatico. Ultimo ma non ultimo, Daniele Rugani: acquistato da Paratici a gennaio scorso, è stato rimandato alla Juventus dopo che le condizioni per il riscatto non sono maturate.