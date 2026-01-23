Dribbling e sinistro all'angolino: Bonny entra e segna, l'Inter dilaga sul Pisa
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
L'Inter dilaga sul Pisa. All'86' Bonny, entrato da soli sei minuti, riceve palla da Dimarco, salta due uomini e scarica un preciso sinistro all'angolino. Inter ora sul 5-2 contro il Pisa.
