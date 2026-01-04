Due gol e una traversa: è dominio Napoli all'Olimpico, 2-0 all'intervallo sulla Lazio

Si è chiusa la prima frazione di gara all'Olimpico con il Napoli avanti 2-0 sulla Lazio. La prima occasione è dei padroni di casa con Juan Jesus che si addormenta e si fa soffrire il pallone da Cancellieri. Il suo cross è per Noslin che colpisce di testa da Di Lorenzo salva con il corpo un gol fatto. La risposta partenopea è un calcio di punizione dal limite dell’area affidato a Lobotka ma l’apertura del centrocampista per Rrahmani è imprecisa e il pallone termina sul fondo.

Spinazzola sblocca il match

Poco prima del quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio con un recupero sulla trequarti di Di Lorenzo che appoggia per Politano. L’esterno effettua un cross verso il centro dell’area dove c’è Spinazzola, abile ad aprire il piattone e a superare Provedel con una conclusione al volo.

Dominio azzurro

Il vantaggio galvanizza gli uomini di Conte che sfondano ancora a destra sempre con Politano ma il suo cross per Hojlund viene deviato in corner dall’ottimo anticipo di Romagnoli. Il raddoppio arriva poco dopo la mezz’ora e nasce ancora dai piedi di Politano. L’esterno azzurro si incarica di una battuta di un calcio di punizione. Il suo cross è per Rrahmani che colpisce di testa e supera Provedel per il 2-0. Dopo uno spunto di Cancellieri che non torva lo specchio della porta, il Napoli va vicinissimo al tris con un colpo di testa di Elmas che si stampa sulla traversa.