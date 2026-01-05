Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, pensando all’estate ma anche all’immediato. L’arrivo di Niclas Fullkrug potrebbe non essere l’unica novità nell’attacco rossonero, specie se per Christopher Nkunku dovesse diventare realtà il passaggio al Fenerbahçe, in pressing da tempo.

In tal senso, secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossonero ha intensificato i contatti per Sidiki Chérif, talento classe 2006 dell’Angers. L’interesse del Milan è confermato dalla presenza degli scout rossoneri a più partite del giovane franco-guineano, già titolare in Ligue 1 e autore di 4 reti in 17 presenze, a soli 19 anni. Il ragazzo piace anche a vari club di Bundesliga, ma la prospettiva milanista lo stuzzica: a metà dicembre c’è già stato un primo incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza di via Aldo Rossi, che ha illustrato il suo piano per il futuro.

Inizialmente pensato come colpo estivo per rinforzare l’attacco della prossima stagione, Chérif è ora considerato anche per gennaio. Complici le condizioni fisiche precarie di Santi Gimenez e le prestazioni altalenanti dello stesso Nkunku, senza dimenticare l'eventualità che almeno uno dei due parta, il Milan valuta l’ipotesi di anticipare i tempi per quello che potrebbe essere il centravanti rossonero del futuro.