Il Pisa e la Serie A accolgono Durosinmi: l’attaccante che fece impazzire Lazio e Roma

Il Pisa è pronto a battere un colpo in attacco. E' atteso infatti stasera Rafiu Durosinmi, punta del Viktoria Plzen e prossimo nuovo rinforzo per la squadra allenata da Alberto Gilardino. Giocatore dotato di un grande fisico, 1 metro e 92 di altezza, e reduce da un inizio stagione importante con la maglia dei rossoblù cechi. Fino ad ora le presenze stagionali, fra le varie competizioni, sono state 30 con 13 reti all'attivo di cui sette in campionato, due nella coppa nazionale e quattro fra qualificazione in Champions League ed Europa League.

Un gol e un assist contro la Lazio

Il calciatore nigeriano è pronto quindi ad iniziare una nuova avventura nella nostra Serie A ma in passato la sua strada si è incrociata già con squadre italiane. Ne sanno qualcosa le romane. La Lazio, nella stagione scorsa, passo il turno negli ottavi di finale di Europa League ma dovette faticare contro il Plzen. Nel successo per 2-1 dell'andata, Durosinmi segnò la rete del momentaneo pari mentre al ritorno suo è stato l'assist per il vantaggio di Sulc, poi raggiunto dall'1-1 definitivo di Romagnoli.

Prova di sostanza contro la Roma

Lo scorso 23 ottobre, il suo Viktoria ha sbancato l'Olimpico imponendosi per 2-1. La squadra di Gasperini soffrì molti i rossoblù cechi che portarono via tre punti importanti dalla capitale. Durosinmi non andò a segno ma contribuì alla vittoria dei suoi con una prestazione di sostanza contro la difesa giallorossa.