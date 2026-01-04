L'Inter risponde a Milan e Napoli: Bologna battuto 3-1, la ThuLa segna e si diverte

Termina 3-1 la partita tra Inter e Bologna, valida per la diciottesima giornata di Serie A.. Il racconto del match.

Il primo tempo è decisamente appannaggio dei padroni di casa, che creano tantissime occasioni: Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Bastoni vanno vicinissimi alla rete, ma Ravaglia è in versione Superman e respinge qualsiasi conclusione verso la porta. I felsinei in ogni caso sono vivi e a testimoniarlo è il colpo di testa di Odgaard, che gela per un momento San Siro finendo a centimetri dal palo della porta di Sommer. Al 39' però Thuram inventa con il tacco per Lautaro, il classe '97 allarga a sinistra per Zielinski, che non trema e dal limite fulmina l'estremo difensore rossoblù, segnando l'1-0. Poco dopo è il Toro a rendersi pericoloso, ma il portiere della squadra emiliana decide che non è ancora il momento per dilagare per i nerazzurri e così migliora la sua prestazione, murando l'ex Racing.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, ovvero con l'Inter in attacco. Al 48' Dimarco si presenta a tu per tu con Ravaglia dopo un fraseggio con Lautaro, ma l'esterno sinistro cerca il primo palo e il portiere del Bologna nega il 2-0. Il raddoppio però è solo rimandato, visto che dalla bandierina il capitano nerazzurro irrompe di testa sul cross di Calhanoglu e fa esplodere San Siro. Nei 5 minuti successivi prima Akanji mette a lato di pochissimo sugli sviluppi di una punizione, poi Lautaro a porta praticamente vuota centra la traversa su assist di Thuram. Al 61' il 28enne se ne divora un altro: da solo davanti a Ravaglia calcia al volo con il sinistro, ma l'estremo difensore riesce miracolosamente a opporsi anche a questa conclusione. Il tris è solo questione di tempo e arriva al 74' con il colpo di... spalla di Thuram. Il francese si libera della marcatura degli avversari e devia alle spalle di Ravaglia il cross dalla bandierina di destra di Dimarco. Non riesce però a chiudere con la porta inviolata la squadra di Chivu, che all'83' si distrae e subisce il gol della bandiera da Castro, abile a segnare un gol, correggendo in rete su una punizione battuta da sinistra.

