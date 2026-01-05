Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione

Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:24Serie B
Tommaso Maschio

L’Empoli in questa prima fase di mercato è al lavoro soprattutto per sfoltire la rosa e permettere a quei giocatori che hanno trovato meno spazio in stagione di andare a giocare con maggiore continuità. Come si legge su La Nazione in difesa sono due i profili che potrebbero salutare i toscani per i prossimi sei mesi: si tratta di Gabriele Indragoli, classe 2001, e Lorenzo Tosto, classe 2006, entrambi centrali di ruolo. Le voci più insistenti sono legata a quest’ultimo con alcune società di Serie C – Inter Under 23, Livorno e Salernitana – che lo avrebbero messo nel mirino. Se dovesse uscire solo uno dei due l’Empoli potrebbe non intervenire nel reparto, ma se dovessero salutare entrambi allora è pronto l’assalto a Luka Mikulic, classe 2005 croato che milita nel NSK Posusje in Bosnia dove ha collezionato 19 presenze nel massimo campionato.

A centrocampo invece sono ai saluti sia Lorenzo Ignacchiti, classe 2004, sia Luca Belardinelli, classe 2001, che avevano anche indossato la fascia di capitano in questa stagione prima di finire ai margini negli ultimi mesi. Per il primo ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di Bari e Spezia, mentre per il secondo un ritorno di fiamma di quella Reggiana dove lo scorso anno giocò 32 gare.

Infine l’attacco con Flavio Bianchi, classe 2000, che ha richieste dalla Serie C, in particolare Ascoli e Lecco, e Ismael Konate, classe 2006, in lista d’uscita per andare a giocare con maggiore continuità visto il poco spazio trovato finora e l’importante concorrenza – Popov, Shpendi, Nasti e Pellegri – in rosa.

Articoli correlati
Empoli, Ignacchiti verso l'addio a gennaio. C'è interesse anche da club di Serie... Empoli, Ignacchiti verso l'addio a gennaio. C'è interesse anche da club di Serie A
Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista... Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista
L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028 L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028
Altre notizie Serie B
Padova, Porchia: "Gomez ci farà divertire nel girone di ritorno. Sul mercato nessun... Padova, Porchia: "Gomez ci farà divertire nel girone di ritorno. Sul mercato nessun stravolgimento"
Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano
Perinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"... TMWPerinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"
Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della... Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione
Palermo, Osti: "Inzaghi ha portato la sua mentalità. Pohjanpalo il colpo di cui vado... Palermo, Osti: "Inzaghi ha portato la sua mentalità. Pohjanpalo il colpo di cui vado più fiero"
Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria
Bari, oggi incontro con il Mantova per Vicari. In Puglia potrebbe tornare Mantovani... Bari, oggi incontro con il Mantova per Vicari. In Puglia potrebbe tornare Mantovani
Spezia, Valhovic verso il Mantova. Al suo posto potrebbe arrivare Skjellerup Spezia, Valhovic verso il Mantova. Al suo posto potrebbe arrivare Skjellerup
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio
3 Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"
4 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
5 Juventus, caccia a un nove: Pellegrino il preferito. Ma spunta anche l'opzione Dzeko
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.2 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.3 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
Immagine top news n.4 Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres
Immagine top news n.5 Influenza, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato la 18^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo al comando da sola. Bologna fermo a 26 punti
Immagine top news n.7 L'Inter risponde a Milan e Napoli: Bologna battuto 3-1, la ThuLa segna e si diverte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, ultimatum a Raspadori: oggi la risposta. Massara pronto a virare su Giovane
Immagine news Serie A n.2 Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif
Immagine news Serie A n.3 Pisa, fatta per Durosinmi: stasera l'attaccante sarà in città, domani le visite mediche
Immagine news Serie A n.4 Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Loftus-Cheek (per ora) è un sogno di mercato: ma con Sarri fu la sua annata migliore
Immagine news Serie A n.6 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Porchia: "Gomez ci farà divertire nel girone di ritorno. Sul mercato nessun stravolgimento"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano
Immagine news Serie B n.3 Perinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"
Immagine news Serie B n.4 Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Osti: "Inzaghi ha portato la sua mentalità. Pohjanpalo il colpo di cui vado più fiero"
Immagine news Serie B n.6 Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, si teme un ridimensionamento: Raffaele a rischio, servono 3-4 top player
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude il 20^ turno: scintille nel Girone C, può esserci una nuova capolista
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…