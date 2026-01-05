Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione

L’Empoli in questa prima fase di mercato è al lavoro soprattutto per sfoltire la rosa e permettere a quei giocatori che hanno trovato meno spazio in stagione di andare a giocare con maggiore continuità. Come si legge su La Nazione in difesa sono due i profili che potrebbero salutare i toscani per i prossimi sei mesi: si tratta di Gabriele Indragoli, classe 2001, e Lorenzo Tosto, classe 2006, entrambi centrali di ruolo. Le voci più insistenti sono legata a quest’ultimo con alcune società di Serie C – Inter Under 23, Livorno e Salernitana – che lo avrebbero messo nel mirino. Se dovesse uscire solo uno dei due l’Empoli potrebbe non intervenire nel reparto, ma se dovessero salutare entrambi allora è pronto l’assalto a Luka Mikulic, classe 2005 croato che milita nel NSK Posusje in Bosnia dove ha collezionato 19 presenze nel massimo campionato.

A centrocampo invece sono ai saluti sia Lorenzo Ignacchiti, classe 2004, sia Luca Belardinelli, classe 2001, che avevano anche indossato la fascia di capitano in questa stagione prima di finire ai margini negli ultimi mesi. Per il primo ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di Bari e Spezia, mentre per il secondo un ritorno di fiamma di quella Reggiana dove lo scorso anno giocò 32 gare.

Infine l’attacco con Flavio Bianchi, classe 2000, che ha richieste dalla Serie C, in particolare Ascoli e Lecco, e Ismael Konate, classe 2006, in lista d’uscita per andare a giocare con maggiore continuità visto il poco spazio trovato finora e l’importante concorrenza – Popov, Shpendi, Nasti e Pellegri – in rosa.