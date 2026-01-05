TMW Perinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"

Nel corso dell'intervista concessa a TMW nella rubrica A tu per tu, Giorgio Perinetti, ex dirigente fra le altre di Palermo e Avellino, ha parlato anche del campionato di Serie B:

Serie B: l'anno buono per il Palermo di Inzaghi?

"Sì, ma Venezia e Monza non stanno a guardare. Poi c'è il Frosinone che sta facendo molto bene. Evitare la lotteria dei playoff, per il Palermo, sarebbe importante".

Come vede Brunori alla Samp?

"Un'operazione logica. Il Palermo aveva bisogno di risolvere la rivalità tra lui e Pohjanpalo e alla Samp serviva un attaccante con le sue caratteristiche".

Direttore, il suo Athletic Palermo è la rivelazione della D. A due punti dalla vetta, anche ieri una brillante vittoria, contro il Messina.

"Siamo contenti, abbiamo una brillante condizione fisica e un bel gioco. Grande lavoro di Mister Ferraro e del preparatore Nastasi. Finalmente abbiamo accolto i tifosi allo stadio, a dimostrazione del grande lavoro di coordinamento tra il nostro presidente Conte e le istituzioni".