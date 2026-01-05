Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano

Il centrocampista Hernani si allontana sempre più dallo Spezia. Il classe ‘94, che è rimasto ai margini del Parma in questa stagione giocando appena 75 minuti spalmati in cinque presenze, non sembra voler accettare la Serie B e starebbe pensando di far ritorno in patria dove lo attende il Botafogo. Il club ligure però, come riporta Il Secolo XIX, non può aspettare per sostituire quel Salvatore Esposito appena passato ai rivali della Sampdoria e per questo continua a muoversi su altri fronti.

Ci sono state nelle scorse ore dei timidi passi avanti per Emil Bohinen del Venezia, ma di proprietà del Genoa, che potrebbe spostarsi nuovamente in prestito. Il classe ‘99 ha anche richieste dall’estero, in particolare dal Glasgow Rangers in Scozia, e nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere le riserve e dare la sua risposta definitiva.

Nella giornata di oggi lo Spezia proverà a stringere i tempi anche per un altro profilo: si tratta di Alessandro Romano, classe 2006 che con la Roma Primavera ha messo a segno tre gol in 13 presenze. Il club giallorosso è pronto a mandarlo in prestito per fargli fare esperienza in un campionato più competitivo con i liguri pronti a metterlo a disposizione del tecnico Donadoni.