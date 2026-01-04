Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"

Momento negativo per l'Atalanta U23 che inizia il 2026 rimediando la quarta nelle ultime cinque uscite. Bergamaschi battuti per 1-2 in casa dal Latina, ecco le considerazioni del tecnico Salvatore Bocchetti nel post partita: "Peccato. Ci avevamo provato, ma oggi è stata una partita difficile, un po’ come saranno molte nel nostro girone di ritorno: gare complicate, contro squadre che si giocano la vita e che ti costringono a dare qualcosa in più. Peccato perché ci tenevamo tanto, giocavamo in casa. Però bisogna lavorare, continuare a lavorare e già da domenica prossima fare una grande gara".

Il tecnico ha anche evidenziato come si esce da momenti come questi: "Sicuramente con il lavoro. I ragazzi ci hanno messo tutto, anche a livello di concentrazione. È chiaro però che bisogna fare qualcosina in più, non basta quello che abbiamo fatto oggi. Adesso sta a me trovare le soluzioni, aiutare i ragazzi a uscire da questa situazione".