5 gennaio 2022, a Milano ci sono le visite mediche di Onana. Arriverà in estate

Il 5 gennaio del 2022, a Milano, arriva Onana. Visite mediche effettuate, il portiere dell'Ajax sarà un colpo a parametro zero per l'estate successiva, quando si svincolerà dal club olandese. Qualche perplessità per i tifosi, perché Onana era fermo da parecchio tempo a causa di una squalifica per doping, salvo poi rientrare e trovare il posto da titolare solamente per sei partite, le ultime prima di un infortunio che lo fermerà fino al termine della stagione.

Il comunicato ufficiale arriverà solamente l'1 luglio successivo. "Ora, a 26 anni - si leggeva in coda alla nota sul sito - Onana aggiunge un’altra tappa al suo viaggio. Dal villaggio di Nkol Ngok a Yaoundé, poi Barcellona e Amsterdam. Ora Milano. Il legame con Samuel Eto’o si rafforza, perché André diventa il quarto camerunese della storia dell’Inter, dopo appunto Eto’o, Pierre Wome e Daniel Maa Boumsong. È soprattutto il primo portiere africano della storia nerazzurra".

Diventerà capitale nella continuità aziendale dell'Inter. Perché la sua plusvalenza dà ossigeno a delle casse che stavano boccheggiando, rischiando addirittura guai peggiori. 52 milioni dal Manchester United per poi essere prestato, in questa stagione, al Trabzonspor, in Turchia. In nerazzurro però è arrivato fino alla finale di Champions contro il City.