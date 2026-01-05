Torna la tabella calciomercato attiva h24
Nella giornata di venerdì si è aperto ufficialmente il calciomercato invernale, e la tabella trasferimenti riprende ad essere aggiornata sino a tutto il mese di marzo. In alto potete trovare come sempre il riepilogo delle edizioni svolte negli ultimi dieci anni.
Ogni passaggio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto viene considerato una cessione definitiva. Nell'ambito degli affari conclusi ed in corso, vengono menzionati solo quelli relativi ai calciatori nati entro il 2008.
Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
