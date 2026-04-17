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Dumfries e il suo erede nella stessa partita? Scenario possibile grazie alla... clausola

Dumfries e il suo erede nella stessa partita? Scenario possibile grazie alla... clausolaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:35Serie A
Raimondo De Magistris

Denzel Dumfries è tornato più forte che mai dopo un infortunio alla caviglia che l'ha tormentato per oltre tre mesi. La partita contro il Como, la seconda dal primo minuto dopo una sosta che gli ha permesso di recuperare anche il 100% della condizione fisica, ha rimesso in mostra lo stesso calciatore che nella scorsa Champions League - almeno fino alla disastrosa finale in Baviera - era considerato il miglior laterale destro della competizione al pari di Hakimi. Il calciatore classe '96 è reduce da una stagione complicata, è sempre più proiettato verso un Mondiale che lo vedrà protagonista con la maglia dei Paesi Bassi. Intanto però in riva al Lago nell'ultimo turno non ha fatto mancare il suo apporto con due gol che hanno messo il timbro sullo Scudetto nerazzurro.

Dumfries anche da Chivu è considerato giocatore importantissimo, ma allora perché dovrebbe andare via in estate? L'ipotesi è concreta, lo scenario è possibile per la clausola che il giocatore e il suo entourage hanno inserito nell'ultimo contratto sottoscritto coi nerazzurri. Una clausola da 25 milioni di euro valida solo per i club stranieri.
Lo scorso luglio a più riprese pensò di pagarla il Barcellona, club che poi a gennaio ha preso (per ora solo in prestito...) Joao Cancelo. Proprio nell'ultima finestra di calciomercato il Liverpool ha chiesto l'ex PSV a titolo temporaneo, ma l'Inter ha detto subito no. Però Dumfries è calciatore molto apprezzato e questa estate, nel bel mezzo del Mondiale, tante big europee valuteranno il pagamento della sua clausola da 25 milioni. Col giocatore che a quel punto sarà padrone del proprio destino.

E l'Inter? Già a gennaio la società nerazzurra ha sondato il terreno per il suo erede, per quel Marco Palestra che stasera sfiderà i nerazzurri a San Siro con la maglia del Cagliari. Proprietà Atalanta, il classe 2005 ha una valutazione di 40-50 milioni di euro. Costa molto più di Dumfries, ma guadagna decisamente meno. Soprattutto, tra i due all'anagrafe ci sono quasi nove anni di differenza. Palestra è profilo perfetto per la nuova strategia societaria varata da Marotta già la scorsa estate, ma senza la cessione di Dumfries sarà davvero complicato far quadrare i conti. Anche perché l'Atalanta non è club morbido con cui trattare, ricordate Lookman?

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