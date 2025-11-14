Dumfries non convocato per Polonia-Olanda: problemi per l'esterno dell'Inter

Ieri sera era trapelata la notizia che fosse in dubbio, oggi è arrivata la certezza dell'esclusione: Ronald Koeman non ha inserito nell'elenco dei 23 calciatori che parteciperanno alla sfide tra Polonia e Olanda, Denzel Dumfries. L'esterno destro dell'Inter ha un problema fisico e lo staff medico ha ritenuto che fosse meglio non includerlo nel match di qualificazione al Mondiale, che arriva una settimana prima del derby contro il Milan.

Secondo quanto riportato da NOS, martedì il calciatore nerazzurro aveva abbandonato anzitempo la seduta, sedendosi a bordo campo e togliendosi le scarpe. Da capire l'entità del suo infortunio, che resta ancora oggi sconosciuto. Possibile che, in caso di successo e matematica certezza di andare alla competizione iridata, venga esentato pure dalla sfida contro la Lituania, che a quel punto servirebbe solo per la statistica. Cristian Chivu sarà sicuramente stato avvertito e sarà in contatto con lui, la speranza è che non sia niente di grave e che possa regolarmente giocare al suo posto domenica 23 novembre.