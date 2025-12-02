Inter, Dumfries ha un solo obiettivo: "Abbiamo del lavoro da fare per tornare al più presto"

L'assenza di Denzel Dumfries è sicuramente pesantissima per l'Inter, che non ha ancora trovato un sostituto all'altezza: Carlos Augusto a destra non convince come nel suo ruolo naturale sull'altra fascia, mentre Luis Henrique è apparso troppo timido e impreciso quando è sceso in campo. Il problema per i nerazzurri è che il rientro dell'olandese non è così vicino come ci si poteva immaginare all'inizio.

L'ex PSV punta a esserci in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. A confermarlo è lui stesso che, dopo le dichiarazioni di ieri sera, conferma anche su Instagram: "Grande onore essere nei migliori 11 della serie A, grazie a tutti i colleghi per avermi votato! Ho detto tutto, abbiamo del lavoro da fare per tornare al più presto".

In carriera vanta 194 presenze e 25 gol con l'Inter, 124 apparizioni e 16 reti con il PSV, 72 incontri e 2 centri con lo Sparta Rotterdam, 37 gettoni e 4 gol con l'Heerenveen e 13 match con lo Sparta Rotterdam Under 21. Inoltre è sceso in campo 69 volte con l'Olanda, segnando 11 reti, e 2 volte con Aruba, siglando un gol. A queste ci sono da aggiungere le 11 sfide con l'Olanda Under 21 e le 4 partite con l'Under 20 dei Paesi Bassi.