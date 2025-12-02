Inter, Dumfries salta il Como e il Liverpool. Rientro probabile in Supercoppa, a Riad

Denzel Dumfries salterà la gara contro il Como e la partita di Champions League contro il Liverpool, poi inizierà il percorso che lo riporterà in campo. Secondo L'Interista, l'olandese proverà ad essere presente o almeno convocato per la trasferta di Genova il 14 dicembre, ma è molto più facile che il suo ritorno al 100% ci sarà in Supercoppa Italiana il 19/12 contro il Bologna, che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita.

Ieri l'olandese ha parlato così del proprio momento, e di quello della squadra, dal palco del Gran Galà del Calcio 2025: "Siamo forti, stiamo insieme da tanti anni e lavoriamo sempre per migliorare. Siamo una famiglia. Come sto? Speriamo due-tre settimane. Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile".