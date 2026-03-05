Lazio, pari in Coppa Italia con l'Atalanta. La Repubblica (Roma): "Dele e Dia illudono"

La Lazio vede la vittoria ma si fa riprendere per due volte dall'Atalanta, chiudendo sul 2-2 la semifinale d'andata di Coppa Italia. L'edizione di Roma de La Repubblica tratta anche quest'argomento nella prima pagina proposta oggi in edicola, tornando sul match dell'Olimpico e sul pareggio contro i bergamaschi nonostante le reti di Dele-Bashiru e Dia: "Dele e Dia illudono, poi la beffa", sintetizza il quotidiano.

Nel taglio alto si parla anche di Roma e delle condizioni fisiche non al top di Dybala, in dubbio anche per la sfida di campionato contro il Genoa: "Verso il Genoa, Dybala in forse", il titolo scelto.

"A livello di prestazione dobbiamo capire che abbiamo giocato alla pari con una squadra forte, l'unica italiana negli ottavi di Champions - le parole pronunciate ieri dal tecnico bianconceleste Sarri in conferenza stampa -. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti giocando poi alla pari. Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta. Per il risultato è chiaro che rimanga un pizzico di rammarico, se abbiamo una colpa è stato arretrare di 30 metri ogni volta che siamo andati in vantaggio. Teniamo molto meglio la linea quando siamo più alti, i centrocampisti si sono tutti schiacciati e abbiamo lasciato questa palla dietro. Questa è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto e non è mancata anche la qualità stasera. Chiaramente tra destra e sinistra abbiamo giocato in maniera estremamente diversa, ma ha ripagato visto il gol di Dele".