Cuadrado torna allo Stadium col Pisa: "La Juventus mi ha aiutato non solo come calciatore"

"Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni. Tornare in uno stadio che per me ha significato tantissimo sarà speciale". La partita in questione è Juventus-Pisa, il giocatore invece Juan Cuadrado. Per il colombiano 314 presenze in bianconero, 26 gol, 65 assist e tante soddisfazioni. "È un club che mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come persona - ha sottolineato Cuadrado in conferenza stampa in vista della partita dello Stadium in programma sabato sera.

"Lì sono cresciuto, lì sono cresciuti i miei figli, lì ha vissuto la mia famiglia. Sarà davvero particolare tornare a respirare quell’atmosfera - ha continuato Cuadrado -, pur sapendo che ci aspetta una partita difficile. In settimana abbiamo lavorato bene per prepararci nel modo migliore, per andare lì e provare a fare una grande partita. Abbiamo bisogno di punti, e cercheremo di prenderli con tutte le nostre forze".

Che tipo di problema esattamente hai avuto e cosa hai dovuto fare per curarti, da uomo spogliatoio, non sei non eri presente forse in uno dei momenti più difficili della stagione?

"Ho avuto un problema fisico, qualcosa legato al mio corpo, e insieme alla società abbiamo deciso di affrontarlo nel miglior modo possibile, affidandomi a una persona di fiducia. Credo che la scelta fatta sia stata la migliore, sia per me che per il club, perché l’obiettivo era tornare a stare bene. Adesso mi sento molto meglio e sto cercando di dare il massimo per la squadra, per raggiungere il nostro obiettivo. Nonostante il problema, sono sempre stato presente: vicino ai ragazzi, coinvolto nel lavoro quotidiano, cercando di aiutare in ogni modo possibile anche quando non ero al 100%".