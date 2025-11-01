È finito anche il Pradè-bis, secondo ds con più giorni di permanenza nella Fiorentina

Si è consumato nella giornata di oggi il secondo addio di Daniele Pradè alla Fiorentina. Con un comunicato pubblicato negli ultimi minuti sul sito ufficiale, il club viola ha annunciato ufficialmente la fine del proprio rapporto con l'ormai ex dirigente. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè" si legge. "La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità".

Dopo un'esperienza tra Spes Olmi, Fano, Ferentino, Teramo, Frosinone, Ternana e Roma, Daniele Pradè approda per la prima volta nella Fiorentina nel maggio del 2012 e ci rimarrà fino al giugno del 2016, guidando i viola ad un grande ciclo con Vincenzo Montella e Paulo Sousa dove, nonostante nessun trofeo vinto, sono arrivate una finale di Coppa Italia, una semifinale di Europa League, tre quarti posti e un quinto posto. Oltre a grandi campioni che hanno fatto la storia recente viola: Aquilani, Astori, Borja Valero, Cuadrado, Gomez, Gonzalo Rodriguez, Rossi, Salah, Savic, tra gli altri. Nel suo quadriennio la media punti dei viola è stata di 65,75 punti.

La seconda parentesi con la Fiorentina si ha con l'approdo a Firenze dell'attuale patron Rocco Commisso, arrivata nel giugno del 2019. In questi anni il dirigente non è riuscito a replicare i successi del passato, con la squadra che ha raccolto un tredicesimo posto, un settimo posto, due ottavi posti, un sesto e il diciannovesimo attuale. In questa parentesi anche le tre finali perse di Conference League e Coppa Italia, raccogliendo in media 56,6 punti tra il 2020 e il 2025, a cui si sommano i 4 in queste prime nove giornate.

Con 2315 si tratta del secondo direttore sportivo con più giorni di permanenza nella Fiorentina, alle spalle del solo Pantaleo Corvino, rimasto al timone del club come ds per 2520 giorni (dati fortini tra Transfermarket).