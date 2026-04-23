E se Italiano lasciasse il Bologna? Farioli il grande sogno, c'è anche Sarri in lista

Il Bologna ha fretta di definire il proprio assetto tecnico e chiede chiarezza a Vincenzo Italiano, attualmente legato al club da un contratto con scadenza nell'estate 2027. La dirigenza rossoblù vuole conoscere le reali intenzioni dell'allenatore quarantottenne entro una data precisa, fissata tra il 10 e il 15 maggio, così da poter programmare per tempo l'eventuale sostituzione ed evitare ritardi operativi in caso di separazione.

Qualora il rapporto con Italiano dovesse interrompersi, il grande sogno di Giovanni Sartori per la panchina emiliana - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - risponde al nome di Francesco Farioli, con cui il dirigente vanta un ottimo rapporto. Tuttavia, la pista che porta all'attuale tecnico del Porto appare quasi impossibile da percorrere: i portoghesi disputeranno la prossima Champions League, mentre il Bologna rimarrà fuori dalle competizioni europee, rendendo difficile ipotizzare un suo addio ai Dragoni.

In alternativa, la società valuta profili di alto profilo ed esperienza per inaugurare il nuovo ciclo tecnico. Tra i nomi più stimati figurano Maurizio Sarri e Fabio Grosso, oltre a Stefano Pioli, reduce però da una parentesi poco fortunata alla guida della Fiorentina. La decisione finale dipenderà dall'esito del confronto con Italiano, ma i nomi per coprire il vuoto in panchina sono già sul tavolo della dirigenza.