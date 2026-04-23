TMW Modena, la qualificazione ai playoff può arrivare domani. Ma serve battere il Monza

Il Modena può blindare matematicamente il proprio posto nei playoff di Serie B già domani. Una vittoria al 'Brianteo' contro il Monza, nella 36ª giornata del campionato Serie B, sarebbe sufficiente per certificare aritmeticamente la qualificazione alle gare promozione, indipendentemente da qualsiasi altro risultato.

Il calcolo: perché basta vincere

I canarini occupano attualmente il 6° posto in classifica con 52 punti, a tre lunghezze dalla zona che garantisce accesso diretto alle semifinali e a sette dal 7° posto occupato dalla Juve Stabia (49). Il sorpasso immediato non è però il tema: ciò che conta è tenere fuori le inseguitrici esterne alla top 8.

Con una vittoria il Modena salirebbe a 55 punti. Le squadre che potrebbero teoricamente scavalcarlo restando fuori dai playoff sono la Carrarese (9ª, 43 punti) e l'Avellino (10ª, 43 punti): entrambe hanno ancora tre gare da disputare, il che significa un massimo raggiungibile di 52 punti ciascuna. Non abbastanza per toccare quota 55. A quel punto il 6° posto del Modena sarebbe inaccessibile per chiunque venga da fuori la zona playoff, rendendo la qualificazione aritmeticamente definitiva.

La partita: un Monza lanciato verso la Serie A

L'ostacolo non è banale. Il Monza viene da una stagione straordinaria ed è secondo in classifica a 72 punti, a caccia del sorpasso sul Venezia capolista e della promozione diretta in Serie A: i brianzoli hanno tutto l'interesse a vincere davanti al proprio pubblico. Quella di venerdì sera è dunque una gara con pesi enormi su entrambi i lati del campo, il che la rende uno degli appuntamenti più attesi dell'intero weekend cadetto.

Il contesto: gli altri verdetti in zona playoff

Vale la pena ricordare che Palermo (4°, 68 punti) e Catanzaro (5°, 56 punti) hanno già matematicamente blindato il loro posto nei playoff prima ancora che si scenda in campo nel 36° turno: nessuna squadra al di fuori della top 8 può più raggiungerli. Diverso il discorso per la Juve Stabia (7ª, 49 punti): i campani, impegnati sabato a Pescara, non possono ancora considerarsi al sicuro. La Carrarese vale come detto massimo 52 punti e negli scontri diretti stagionali ha la meglio sui gialloblu (4 punti contro 1 tra andata e ritorno), il che significa che una eventuale parità finale di punti penalizzerebbe la Juve Stabia. Il verdetto per i campani è rinviato.

Cosa serve al Modena

La situazione per il Modena è dunque la più lineare tra tutte le squadre ancora in corsa per il verdetto playoff: nessuna combinazione da incrociare, nessun risultato altrui da sperare. Venerdì sera al Brianteo vale una stagione. Tre punti e la qualificazione è in cassaforte.