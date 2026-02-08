Inter sul velluto? Chivu: "No, abbiamo anche sofferto contro una squadra forte"

L'Inter sul velluto: 5-0 sul Sassuolo, vetta nuovamente consolidata prima dello scontro diretto contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha parlato al termine del match del Mapei Stadium ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione straripante dei suoi.

Queste le sue parole: "All'inizio della partita abbiamo avuto qualche difficoltà, successivamente ne siamo venuti fuori bene, segnando il primo gol e trovando il raddoppio. Nel secondo tempo poi abbiamo segnato ancora, poi la loro espulsione ha di fatto messo le cose in chiaro. La squadra è cresciuta molto nel capire i momenti, nelle modalità, nell’essere dominanti e determinanti. Abbiamo trovato un po’ di cinismo e un po’ di cattiveria in più, nessuno ci ha regalato nulla, siamo andati a prenderci tutto consapevoli che il campionato è ancora lungo”.

In merito alla vittoria arrivata con scioltezza dei suoi, fa notare: "Tutta questa scioltezza non l’ho vista, abbiamo sofferto contro una squadra forte e di grande maturità. la strada è ancora lunga, dobbiamo continuare a lavorare consapevoli di quello che abbiamo conquistato. Dobbiamo continuare così”. Chiaro il messaggio di Chivu: bisogna che i suoi mantengano i piedi per terra, senza farsi esaltare troppo da un risultato pur importante, arrivato però al termine di una gara vinta non senza difficoltà da non sottovalutare.