Udinese, Zemura deluso: "Lecce grande squadra, ma abbiamo giocato male"

“Il Lecce è una grande squadra, non abbiamo mantenuto l’intensità sin dal primo tempo”. Jordan Zemura analizza così a Dazn la sconfitta dell’Udinese: “E abbiamo giocato abbastanza male”.

Non è stato un bell’approccio per voi?

“Sì, l’inizio della partita è stato molto difficile per noi. Non siamo partiti bene e non siamo riusciti a cambiare l’andamento della gara”.

Questa gara non cambia nulla nel vostro percorso.

“No, cambia tutto. Dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo sfruttare le opportunità che abbiamo per alzare l’asticella”.