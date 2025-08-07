Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ecco il nuovo attaccante del Pisa: dalla Fiorentina arriva Nzola in prestito

Ecco il nuovo attaccante del Pisa: dalla Fiorentina arriva Nzola in prestitoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:37Serie A
di Daniel Uccellieri

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Pisa: l'angolano arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei viola. Di seguito questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.

Attaccante classe 1996, proveniente dall’Angola, Nzola ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Troyes in Francia prima di trasferirsi brevemente in Portogallo e di iniziare una lunga esperienza in Italia, sempre in crescendo; Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina collezionando 110 presenze in Serie A (29 gol, 9 assist), 43 presenze in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 presenze in Serie C (18 gol, 5 assist). Lo scorso anno l’avventura in Ligue 1 con la maglia del Lens mettendo a referto 21 presenze (6 gol, 1 assist).

Da oggi sarà sull’altra sponda dell’Arno con i migliori auspici per una brillante avventura in maglia Nerazzurra".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Il Pisa accoglie Nzola. Dopo le visite, ecco l'attaccante in sede per la firma: i... Il Pisa accoglie Nzola. Dopo le visite, ecco l'attaccante in sede per la firma: i dettagli
Pisa, preso Nzola: domani l'angolano sarà in città per le visite mediche Pisa, preso Nzola: domani l'angolano sarà in città per le visite mediche
Pisa, con Simeone verso Torino l'obiettivo torna Nzola: vicino l'accordo per il prestito... Pisa, con Simeone verso Torino l'obiettivo torna Nzola: vicino l'accordo per il prestito
Altre notizie Serie A
Il Torino prepara un annuncio... argentino: sui social un tango, a breve l'ufficialità... Il Torino prepara un annuncio... argentino: sui social un tango, a breve l'ufficialità di Simeone
Inter, Sebastiano Esposito tra Parma e Cagliari: i sardi cambiano la formula TMWInter, Sebastiano Esposito tra Parma e Cagliari: i sardi cambiano la formula
Morata-Como, Esposito in dubbio, la Spagna tenta Acerbi: la raffica di mercato delle... Morata-Como, Esposito in dubbio, la Spagna tenta Acerbi: la raffica di mercato delle 18
Napoli, Cajuste torna all'Ipswich Town. Prestito con obbligo di riscatto in caso... UfficialeNapoli, Cajuste torna all'Ipswich Town. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Premier
Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi... Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Il 3° scudetto significherebbe sorpassare Maradona, Di Lorenzo: "Diego resta insuperabile"... Il 3° scudetto significherebbe sorpassare Maradona, Di Lorenzo: "Diego resta insuperabile"
Ecco il nuovo attaccante del Pisa: dalla Fiorentina arriva Nzola in prestito UfficialeEcco il nuovo attaccante del Pisa: dalla Fiorentina arriva Nzola in prestito
Parma, Ndiaye: "Sono cresciuto con Barcola. Koulibaly mi ha consigliato di venire... Parma, Ndiaye: "Sono cresciuto con Barcola. Koulibaly mi ha consigliato di venire qua"
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
A Tutta C 17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pallone d'Oro 2025, ci sono McTominay e due interisti. Donnarumma unico italiano: i 30 candidati
Immagine top news n.1 Rilancio del Como, Alvaro Morata a un passo dal ritorno in Serie A: le ultime sull'affare
Immagine top news n.2 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.3 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.4 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
Immagine top news n.5 Grande occasione o grande rischio? Perché il Bologna valuta Gil per il dopo Ndoye
Immagine top news n.6 Torino, Simeone arrivato in città: iniziate le visite mediche del nuovo attaccante granata
Immagine top news n.7 Napoli, Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità. Scudetto? Si parte da zero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.2 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.3 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.4 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Michele: "Roma, servirà tempo a Gasperini. Dovbyk deve migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Torino prepara un annuncio... argentino: sui social un tango, a breve l'ufficialità di Simeone
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sebastiano Esposito tra Parma e Cagliari: i sardi cambiano la formula
Immagine news Serie A n.3 Morata-Como, Esposito in dubbio, la Spagna tenta Acerbi: la raffica di mercato delle 18
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Cajuste torna all'Ipswich Town. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Premier
Immagine news Serie A n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie A n.6 Il 3° scudetto significherebbe sorpassare Maradona, Di Lorenzo: "Diego resta insuperabile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Colpo a centrocampo per la Sampdoria. Henderson firma un triennale con opzione
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, report medico: lesione al bicipite femorale per Frederic Veseli
Immagine news Serie B n.3 Modena, arriva Zanimacchia dalla Cremonese. I dettagli del trasferimento in gialloblù
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, rinnovo fino al 2028 per Piovanello. Poi il prestito al Crotone
Immagine news Serie B n.5 Il Bari accelera per Partipilio: accordo trovato, si attende solo il via libera del Parma
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, colpo a sorpresa: Liam Henderson in città per le visite mediche
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Milanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, si sblocca il mercato: Dalle Mura a Carrara, Venturi va alla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.3 Cerignola, Di Toro: "Tascone-Salernitana? Senza novità a breve termine, resta con noi"
Immagine news Serie C n.4 Pineto, ingaggiato il centrale classe 2000 Anass Serbouti. "Sono entusiasta"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, arriva l'ex SPAL Roberto Zammarini: accordo fino al giugno 2027
Immagine news Serie C n.6 Forlì, il capitano Gaiola operato questa mattina dopo la rottura del crociato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione e sale al 12° posto. Mai così bene dal 2014
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Immagine news Calcio femminile n.3 Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Ballon d'Or, tutte le candidate per l'edizione 2025: due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.5 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Club of the Year"
Immagine news Calcio femminile n.6 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Team Coach of the Year Trophy'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?