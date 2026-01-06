Nzola, tempo scaduto. Dal messaggio di Gilardino all'arrivo di Durosinmi: il punto

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, in conferenza stampa dopo il pesante 3-0 subito per mano del Como ha parlato in maniera netta di M'Bala Nzola: “Ha lavorato in fase difensiva" - le sue parole riportate da CalcioPisa- ", ma non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica", ha detto.

Poi ha aggiunto in chiave mercato: "Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio".

Insomma, il messaggio chiaro il Pisa non può più attendere Nzola. Tre reti per lui nelle prime 16 presenze con i nerazzurri. Ora l'arrivo di un attaccante pagato non una cifra irrilevante come Rafiu Durosinmi e l'avviso chiaro del tecnico. E l'ex Fiorentina che farà? Non resta che attendere, per capire come reagiranno il club ed il giocatore a questa sorta di ultimatum.