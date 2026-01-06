Chi è Durosinmi, il centravanti con cui il Pisa vuol curare il suo mal di gol

Rafiu Durosinmi sarà l'acquisto più costoso della storia del Pisa. Il centravanti in arrivo dal Viktoria Plzen è sbarcato ieri sera in Italia e si è subito spostato in città dove ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra che questa sera seguirà dal vivo all'Arena Garibaldi contro il Como.

Per il suo cartellino il Pisa ha messo in conto un investimento importante, da 12 milioni di euro complessivi di bonus con contratto fino al 2030. Un innesto di qualità per il reparto offensivo di Alberto Gilardino, buono per il presente ma pure per il futuro.

Classe 2003, Durosinmi è nato calcisticamente nella sua Nigeria, nel Box2Box Fc, prima di spostarsi giovanissimo in Repubblica Ceca per firmare col Karvina. Lì ha iniziato a segnare, destando l'interesse del Viktoria Plzen, società da cui il Pisa acquisterà il suo cartellino. Fisicità importante dall'alto dei suoi 192 centimetri, il nigeriano è un attaccante che può agire in tutti i ruoli dell'attacco. In carriera infatti ha fatto il centravanti, la seconda punta ma pure l'attaccante esterno. E nel corso della sua esperienza in Repubblica Ceca ha messo in mostra un senso del gol invidiabile: solo nella stagione attualmente in corso, ha messo insieme un totale di 13 gol nelle 30 partite giocate fra campionato, Europa League, coppa Nazionale e preliminari di Champions League.