Eccome se ci crede! Pisa protagonista, oltre 20 milioni spesi in poche ore e non è finita

Altro che calciomercato a costo zero. Il Pisa e in particolar modo la sua proprietà ha deciso di tentare il tutto per tutto in questo mese di gennaio e sta definendo importanti investimenti per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Ultima in classifica ma non nelle ambizioni, la società toscana negli ultimi giorni ha chiuso per ben quattro acquisti. Investimenti per oltre 20 milioni di euro per consegnare nelle mani di Alberto Gilardino una rosa decisamente più competitiva nella seconda parte di stagione.

Innanzitutto la ricerca dei gol, quindici le reti realizzate in venti partite. Chi segna in questa squadra? Per rispondere a questa domanda sono stati investiti quasi 15 milioni di euro per due calciatori. Dal Viktoria Plzen è arrivato a titolo definitivo Rafiu Durosinmi, classe 2003 che col club ceco ha realizzato 35 reti e dieci assist in 86 partite. Affare record per la società toscana, una operazione da nove milioni di euro più due di bonus. Nella notte è stato poi definito il ritorno in Italia dell'italo-brasiliano ex Cagliari Joao Pedro: 13 reti in 18 gare in Messico con la casacca dell'Atlético San Luis, il calciatore classe '92 è stato pagato tre milioni di euro.

Attacco ma non solo. La difesa è stata rinforzata con l'interessante centrale bulgaro Rosen Bozhinov, circa cinque i milioni di euro spesi per acquistarlo dall'Anversa a titolo definitivo. E poi ancora: ci siamo per lo sbarco in Italia di Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2000 dell'Independiente che all'occorrenza può giocare anche in difesa. Ai dettagli l'operazione con la società argentina, un affare da 6.7 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto legato alle presenze per il 70% del suo cartellino.

Durosinmi, Bozhinov, Joao Pedro e Loyola. Con questi quattro acquisti costati complessivamente più di 20 milioni di euro il Pisa si propone come una delle regine di questa campagna trasferimenti di gennaio. Per investimenti, ma anche per tempistica dato che siamo a metà gennaio. Che al gong finale mancano ancora 18 giorni nel corso dei quali dovrebbe arrivare anche un altro centrale di difesa e, magari, qualcosa sulle fasce. Tutta un'altra squadra per centrare la salvezza: il Pisa ci crede, eccome se ci crede.