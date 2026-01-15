TMW Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli

E' un Pisa letteralmente scatenato quello che nella notte ha praticamente definito due nuovi acquisti. Dopo l'attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi e il difensore bulgaro Rosen Bozhinov, il club nerazzurro ha definito il ritorno in Italia di Joao Pedro. Dopo aver realizzato 13 reto in 18 gare in Messico con la maglia dell'Atlético San Luis, il calciatore italo-brasiliano ha praticamente ultimato il suo trasferimento nel club allenato da Alberto Gilardino. La società toscana che paga la clausola da tre milioni di euro ha concordato col calciatore classe '92 un contratto di un anno e mezzo, valido fino al 30 giugno 2027.

A un passo dalla chiusura anche l'arrivo dall'Indipendiente di Felipe Loyola. Centrocampista cileno classe 2000 che gioca in Argentina, nell'Indipendiente, si tratta di un mediano molto versatile che può giocare anche in difesa. Il Pisa l'ha ingaggiato in prestito oneroso per 1.2 milioni di euro più obbligo di riscatto legato alle presenze per 5.5 milioni di euro. In totale sono 6.7 milioni di euro per l'acquisto del 70% del suo cartellino col restante 30% che potrà essere acquistato in seguito per 4.5 milioni.

Loyola già domani potrebbe viaggiare in Italia, in queste ore le parti stanno definendo anche gli ultimi dettagli burocratici così da permettere al calciatore di intraprendere già questa settimana la sua nuova avventura. Per il centrocampista 25enne dotato di passaporto spagnolo pronto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.