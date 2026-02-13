Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Dossena: "Cinque anni fa lanciai il sasso, ma finì nel mare. Ci mettano a disposizione i bilanci"

Dossena: "Cinque anni fa lanciai il sasso, ma finì nel mare. Ci mettano a disposizione i bilanci"TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 12:28Serie A
Simone Lorini
fonte da Roma, Lorenzo Beccarisi

Beppe Dossena ha parlato ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa per il fondo di fine carriera presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma: "Cinque anni fa lanciai un sasso, ma quel sasso finì disperso nel mare. Oggi, invece, devo ringraziare Emiliano Viviano, lo studio legale che lo assiste, Marronaro, Thomas e gli oltre 200 calciatori che hanno deciso finalmente di voler capire cosa succeda ai propri soldi e se abbiamo effettivamente percepito tutto ciò che ci spettava. Abbiamo bisogno di una sola cosa: trasparenza. Abbiamo dei dubbi? Sì, molti. Se vogliono aiutarci a scioglierli, ci mettano a disposizione i bilanci. Faccio anche un altro appello anche a chi ha smesso da poco ed è stato un punto di riferimento straordinario: parlo di Chiellini, Buffon, Bonucci, Barzagli, Sara Gama e molti altri, come lo stesso Tommasi, oggi sindaco di Verona. Vorrei capire se sono pronti a stare dalla nostra parte per avere risposte. Non possiamo girarci dall'altra parte, perché abbiamo una responsabilità verso le future generazioni di calciatori. Noi il nostro percorso lo abbiamo fatto, ma vogliamo che ci venga riconosciuto il frutto del nostro lavoro. Abbiamo bisogno che queste figure iconiche ci restino al fianco. Devono dirci cosa ne pensano: è corretto versare contributi in un'associazione che non è più un fondo e della quale non abbiamo più il controllo? Questi ragazzi oggi sono un elemento straordinario di comunicazione; noi abbiamo fatto il primo passo, ma abbiamo bisogno di loro.

Come mai, a cinquant'anni dalla nascita del fondo, il suo sasso era finito nel mare e vede dei progressi arrivati a questo punto?
"Il punto è che io ero salito in macchina ma non potevo accenderla: non avevo le chiavi. Ora le abbiamo. Cari colleghi, prendiamo coscienza della nostra vita e non deleghiamo ad altri il controllo delle nostre azioni e del nostro lavoro. Siate curiosi, chiamate l'Associazione Calciatori e pretendete che vi mettano in condizione di comprendere la situazione. Oggi sono felice perché questo è il primo passo, e ogni giorno dieci o quindici ex calciatori contattano lo studio legale per vederci chiaro. È una questione di soldi, è vero, ma sono soldi che non abbiamo rubato: li abbiamo versati con i nostri sacrifici. È normale dover ricorrere a un'azione giudiziaria o a un giudice per poter visionare dei bilanci? C’è opacità, e finché non ci daranno i documenti, il dubbio resterà. Per questo chiamo a raccolta i campioni di fama internazionale: dateci una mano. Se non iniziamo con questi piccoli passi, non arriveremo mai a dama".

Spostandoci sul campo, tra un mese la Nazionale si gioca l'accesso al Mondiale. Quanto è importante l'appuntamento di marzo per il nostro movimento?
"L'appuntamento di marzo con i playoff è fondamentale. Non possiamo permetterci di saltare la terza edizione consecutiva, sarebbe deleterio per tutto il movimento. Abbiamo enormi problemi strutturali, lo sappiamo, ma in questo momento contano relativamente: la qualificazione è un obbligo a cui non voglio neanche smettere di pensare".

Articoli correlati
Beppe Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"... Beppe Dossena: "Conte parla di arbitri e Var con senso: serve che qualcuno intervenga"
Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi... Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi esalta Zaniolo
Dossena sulla frattura tra Cairo e i tifosi del Torino: "Neanche lo Scudetto cambierebbe... Dossena sulla frattura tra Cairo e i tifosi del Torino: "Neanche lo Scudetto cambierebbe le cose"
Altre notizie Serie A
Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza...... Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"
Inter, Chivu: "La Juve con Spalletti è migliorata" Live TMWInter, Chivu: "La Juve con Spalletti è migliorata"
Lazio, il tifo organizzato contesta: "Flaminio arma di distrazione di massa. Siamo... Lazio, il tifo organizzato contesta: "Flaminio arma di distrazione di massa. Siamo stanchi"
Viviano: "Fiducia nella Fiorentina, la scelta di Paratici mi dà speranza: serve unità"... TMWViviano: "Fiducia nella Fiorentina, la scelta di Paratici mi dà speranza: serve unità"
Hellas, presentata la quarta maglia dedicata a San Valentino: verrà indossata a Parma... Hellas, presentata la quarta maglia dedicata a San Valentino: verrà indossata a Parma
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Stadio Flaminio, la Lazio presenterà il suo progetto martedì: è stato già consegnato... Stadio Flaminio, la Lazio presenterà il suo progetto martedì: è stato già consegnato al Comune
Viviano: "Vincere con la Juve per l'Inter sarebbe uno step enorme. Ha ragione Allegri"... TMWViviano: "Vincere con la Juve per l'Inter sarebbe uno step enorme. Ha ragione Allegri"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
5 Esubero al Chelsea, scartato dal Napoli. A 32 anni Sterling si rilancia al Feyenoord
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.2 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.3 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.4 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.5 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.6 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.7 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "La Juve con Spalletti è migliorata"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, il tifo organizzato contesta: "Flaminio arma di distrazione di massa. Siamo stanchi"
Immagine news Serie A n.3 Viviano: "Fiducia nella Fiorentina, la scelta di Paratici mi dà speranza: serve unità"
Immagine news Serie A n.4 Hellas, presentata la quarta maglia dedicata a San Valentino: verrà indossata a Parma
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Stadio Flaminio, la Lazio presenterà il suo progetto martedì: è stato già consegnato al Comune
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Sampdoria da play off, sarà complicato. Papu unico indisponibile"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Serve coraggio e più frizzantezza. VAR? Gli errori vanno accettati"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Domani è fondamentale. Problemi in mezzo? Le alternative non mancano"
Immagine news Serie B n.4 Dopo oltre cinque anni torna il derby degli Insigne: ma sarà tutta un'altra storia
Immagine news Serie B n.5 Non chiamatela più "sorpresa:" una super Juve Stabia si candida per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Pierini si è preso subito la Sampdoria: gol al Palermo e futuro sempre più blucerchiato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Pontedera, esonerato Banchieri. Al suo posto Braglia
Immagine news Serie C n.2 Braglia al Pontedera, terza avventura in stagione: a Rimini mai in panchina
Immagine news Serie C n.3 Dalla prima vittoria della Juve NG all'edilizia: il talento di Kameraj frenato dagli infortuni
Immagine news Serie C n.4 Il Pontedera si affida all'esperienza per la corsa salvezza: in panchina arriva Braglia
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone B: gli arbitri della 27ª giornata: Di Loreto per Vicenza-Alcione
Immagine news Serie C n.6 Nuova caduta per il Perugia, Tedesco duro: "Gara di m. Chiediamo scusa ai tifosi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…