Eintracht, Toppmoller sfida l'Atalanta: "Magari il gemellaggio ci porterà la vittoria..."

In conferenza stampa, il tecnico dell'Eintracht Francoforte Dino Toppmoller ha parlato della sfida di domani contro l'Atalanta, gara valida per la 5^ giornata di Champions League: "Il piano partita è chiaro: Vogliamo assolutamente scendere in campo per i tre punti, insieme ai nostri fantastici tifosi. Credo che ci sarà un'atmosfera davvero speciale. Conosciamo l'importanza di questa sfida, vincendo potremmo fare un passo avanti importante verso i playoff".

C'è una favorita?

"Credo che la sfida sarà al 50%, probabilmente vedremo una partita molto aperta. In Champions l'Atalanta gioca molto bene difensivamente, anche se in campionato stanno avendo molti problemi anche per via del cambio di allenatore dopo tanti anni. Nonostante questo resta una squadra forte, sappiamo cosa aspettarci".

Ci sarà spazio per chi ha giocato meno?

"In questo senso Dahoud è un esempio positivo per tutti, specialmente per quelli che partono un po' indietro. Nell'ultima col Colonia ha fatto vedere cosa serve, al di là del gol".

Le caratteristiche dell'Atalanta che teme di più?

"E' molto forte nei duelli individuali, ha ottime transizioni e momenti di pressing. Una squadra molto interessante che non è ancora riuscita ad esprimere il proprio potenziale, soprattutto in campionato".

Come stanno gli infortunati?

"Baum non si è allenato oggi per un virus intestinale. Vedremo domani come starà. Oscar Hojlund è tornato oggi ad allenarsi. Deve crescere ancora, anche se sarà con la squadra domani. Uzun non ci sarà, speriamo di riaverlo in squadra alla fine della prossima settimana".

Che atmosfera si aspetta, visto anche il gemellaggio fra le tifoserie?

"E' una cosa particolare, per tutti. Non capita così spesso. Tutti non vedono l'ora di iniziare questa partita, lo abbiamo desiderato e io stesso non vedo l'ora di osservare l'atmosfera. Magari questo gemellaggio ci porterà alla vittoria".