Eintracht, Toppmoller: "Adattarsi a ciascun avversario è sempre una nuova sfida"

Dino Toppmoller, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Mainz. Inevitabile un rimando all'ultima sfida disputata, ovvero quella di Champions League pareggiata per 0-0 contro il Napoli di Antonio Conte: "Tutti i giocatori sono disponibili tranne Oscar Højlund e Can Uzun. I ragazzi che erano in campo a Napoli martedì hanno fatto bene".

"In definitiva - prosegue -, ogni settimana è una nuova sfida adattarsi individualmente agli avversari, come ora con Napoli e Magonza. Sarà dura domani sera, ma i ragazzi hanno fatto un'ottima impressione oggi e sono pronti per la partita. Credo che dovremo dimostrare una buona attività e intensità per mettere a dura prova il Mainz. Naturalmente, non rivelerò i trucchi esatti che intendiamo usare".

Chiusura su Burkardt, bomber dell'Eintracht con 9 gol realizzati fin qui in 14 partite e arrivato in estate proprio dal Mainz: "Chiunque abbia seguito Jonny negli ultimi anni sa che non sono solo i suoi ex compagni di squadra a dover temerlo. Ogni difesa della Bundesliga dovrebbe tenerlo d'occhio. Deve essere speciale per lui affrontare i suoi ex colleghi".