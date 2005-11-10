Perché Ekhator e non Zhegrova in lista UEFA? Juventus 'costretta' da una regola

La Juventus ha operato un cambio nella lista UEFA, inserendo l'attaccante Jeff Ekhator - tornato a disposizione nello scorso fine settimana di Serie A dopo un lungo periodo ai box per infortunio - al posto del centrocampista e capitano Manuel Locatelli, fermo per un problema fisico al menisco ormai da inizio settembre.

Ekhator e non Zhegrova

Ma perché la Juve ha atteso così a lungo per sostituire Locatelli? E soprattutto, perché non ha inserito al suo posto un profilo come Edon Zhegrova, apparso in crescita di condizione fisica e forma tecnica nelle ultime settimane, preferendogli invece una giovane incognita come l'ex Genoa? Il motivo è presto detto ed è da ricercare nel regolamento della UEFA sulla compilazione delle liste per quei giocatori che saranno impiegati nei tornei internazionali.

Cosa dice il regolamento

La lista UEFA A, infatti, prevede che ci siano iscritti 4 giocatori formati nel club, 4 in Italia e 17 liberi da vincoli. Ed essendo Locatelli parte del gruppo di quei giocatori che si sono formati nel nostro paese, poteva essere sostituito soltanto da un profilo che avesse le medesime caratteristiche. Com'è Ekhator, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, e non Zhegrova, che prima della Juve non aveva mai toccato un campo da gioco nel Belpaese. Con buona pace delle valutazioni tecniche.