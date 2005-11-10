Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 10 giornate: Alvini top, sprofondo Sarri

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 10 giornate: Alvini top, sprofondo SarriFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Massimiliano Alvini si conferma il migliore allenatore di Serie A, mantenendo 10 centesimi di vantaggio Rino Gattuso. Media mostruosa per entrambi, gli unici che toccano il 7 e oltre. Guadagnano due posizioni Raffaele Palladino e Ruben Amorim, scende di uno Chivu. Sprofonda Maurizio Sarri, che diventa il tecnico in carica con la peggior media voto. Kosta Runjaic saluta l'Udinese con un triste 5.55.
1. Massimiliano Alvini (Frosinone) 7.10 (10)
2. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 7.00 (10)
3. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.90 (10)
4. Cesc Fàbregas (Como) 6.85 (10)
5. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.50 (6)
6. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.38 (4)
7. Cristian Chivu (Inter) 6.35 (10)
8. Ruben Amorim (Milan) 6.30 (10)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.15 (10)
10. Ignazio Abate (Torino) 6.10 (10)
11. Daniele De Rossi (Genoa) 6.05 (10)
12. Paolo Vanoli (Fiorentina, dalla 4ª giornata) 6.00 (7)
13. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.95 (10)
14. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.90 (5)
15. Ivan Juric (Monza) 5.85 (10)
16. Luciano Spalletti (Juventus) 5.78 (9)
17. Alberto Aquilani (Sassuolo) 5.70 (10)
18. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.70 (10)
19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)
20. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.65 (10)
21. Kosta Runjaic (Udinese) 5.55 (10)
22. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)
23. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)
24. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)