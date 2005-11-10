Napoli, Politano: "Anno difficile, difficile da spiegare. Gli infortuni? Per fortuna domani arriviamo a 11..."

Matteo Politano ai microfoni di Sky alla vigilia di Porto-Napoli. Ecco le sue parole:

Sulla morte di Jesus de Miguel

"Una tragedia. Siamo rammaricati per la famiglia, per il club e tutti quanti. Ci teniamo a fare le condoglianze".

Sui problemi della squadra

"Sicuramente questo è un anno complicato, difficile da spiegare per come è iniziato. Non riusciamo a dare continuità ai risultati. C'è da capire bene, domani c'è la possibilità di riscattarci ma serve più cattiveria nel difendere e nell'attaccare".

Sull'atteggiamento in campo

"L'atteggiamento è alla base per vincere le partite. Puoi mettere in panchina chi vuoi ma se non hai l'atteggiamento è dura".

Sugli infortunati

"Anche l'anno scorso abbiamo avuto parecchi infortuni, ma non così tanti tutti insieme. Ma domani arriviamo a undici e quelli dovranno bastare per vincere la partita".

Il Napoli incassa molti gol nei minuti finali

"Nei finali soffriamo ma è un insieme di tante cose. Un po' la stanchezza, un po' la concentrazione. Servirà tirar fuori qualcosa in più. Una squadra come il Napoli non può essere messa così in Serie A e in Champions".