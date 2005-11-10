Zauri su Gattuso: “La sua Lazio ricorda la nostra squadra con Delio Rossi”

Luciano Zauri, ex calciatore ed attuale allenatore del Casarano in Serie C, è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb. Nel corso della trasmissione Maracana, Zauri è partito dalla crisi dell'Atalanta e dai dubbi sulla guida di Maurizio Sarri:

Che idea ti sei fatto della crisi dell'Atalanta di Maurizio Sarri?

"Nella passata stagione si era scelto di proseguire nella stessa direzione dell'idea di Gasperini, prima con Juric e poi con Palladino, che avevano dei concetti simili. Le cose però non sono andati e allora si è deciso invece di stravolgere, passando da un uomo contro uomo a tutto campo a du'interpretazione a zona clamorosa. La squadra però ha giocatori di livello per il campionato italiano, solo non adatti al gioco di Sarri. Si è stravolto tutto quanto fatto negli ultimi dieci anni. Giuntoli sa dove e come intervenire, il problema casomai è lavorare sul mercato. Ad ora la squadra non è né carne e né pesce. Il tecnico in questo momento avrebbe bisogno più di fogli bianchi, mentre molti elementi hanno una mentalità consolidata differente per via delle idee di Gasperini. Fanno fatica e questo si vede anche in campo".

Questa Lazio quale Lazio del passato ti ricorda?

"Mi ricorda quando raggiungemmo la Champions anche senza grandi nomi con Delio Rossi allenatore. Con poche chiacchiere abbiamo costruito una grande stagione. Chi mi sta meravigliando? Belahyane. Ha trovato un'idea in mezzo al campo, dopo che alla Lazio non si era espresso ad alti livello. Ha grande qualità e personalità nelle due fasi, sta rubando l'occhio. L'augurio è che possa arrivare nell'Europa che conta. È chiaro che ora si sogni in grande e la qualificazione in Champions sarebbe meritata per quello che ha mostrato fino a questo momento. Aggiungo poi che per il tifoso sarebbe giusto godere di questa situazione alla stadio, ma lì conosciamo bene la storia".

Come sta andando l'esperienza al Casarano?

"Per ora bene, ieri però abbiamo preso il gol del pareggio all'ultimo, ne abbiamo vinta una e pareggiata l'altra. Stiamo imboccando la strada giusta e tocca continuare a pedalare".