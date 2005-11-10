Bruno Fernandes ritrova il calcio italiano. Una traiettoria che è iniziata… a Novara

Ancora qualche ora e comincia la 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2026/27. Per la Serie A scendono in campo l'Inter e la Roma, quest'ultima attesa stasera alle 21 dalla sfida sul campo del Manchester United che tra le altre cose riapre anche il libro dei ricordi sul pesante ko per 7-1 dell'aprile 2007.

Un portoghese formato in Italia

Tra i protagonisti più attesi del match di Old Trafford c'è anche una vecchia conoscenza del nostro calcio come Bruno Fernandes. Perché sì, forse non proprio tutti se lo ricorderanno, ma il fantasista portoghese classe 1994 è diventato uomo e calciatore giocando 5 anni alle nostre latitudini. Cresciuto in patria, nel Boavista, l'asso portoghese è stato portato in Italia ancora neanche 18enne dal Novara, che in un solo anno ha moltiplicato i 40mila euro spesi per averli in un incasso da 2,5 milioni di euro. Per cederlo… all'Udinese.

Ultima esperienza in A alla Samp

Con i bianconeri del Friuli sarebbe rimasto un triennio, prima di cambiare di nuovo maglia. Rimanendo però sempre in Italia, visto che nell'agosto 2016 lo prende in prestito oneroso (1 milione di euro) la Sampdoria, che l'estate seguente lo riscatta a 6 milioni per rivenderlo subito in patria, allo Sporting CP, per quasi 10. Per i blucerchiati una plusvalenza immediata, per lui l'inizio di un nuovo percorso fuori dall'Italia che lo avrebbe condotto fino al Manchester United (tre anni dopo, lo Sporting lo ha ceduto per ben 65 milioni di euro), a divenire faro e leader della nazionale portoghese e al suo presente. Che stasera lo vedrà incrociare di nuovo quel calcio italiano che ne ha contribuito e non poco allo sviluppo e alla formazione.