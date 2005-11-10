La Juventus rinnova il contratto della sua stellina: accordo triennale con Elimoghale

La Juventus ha blindato per i prossimi tre anni uno dei suoi talenti più promettenti, l'esterno offensivo Destiny Elimoghale (17 anni), classe 2009 che dopo aver giocato in Primavera quest'anno è salito con la Next Gen in Serie C.

Il comunicato ufficiale della Juve

Questo si legge nel comunicato ufficiale con cui la Juve ha informato dell'avvenuto rinnovo di contratto: "Il cammino di Destiny Elimoghale prosegue con la Juventus: l’attaccante classe 2009 ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. Cresciuto sin da bambino nel settore giovanile bianconero - vestendo tutte le maglie delle varie categorie, fino ad arrivare all’Under 17 e all’Under 20 - Elimoghale ha fatto il suo esordio in questa stagione con la Juventus Next Gen, con cui ha raccolto in questi primi mesi complessivamente 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Il 17 settembre 2026 è arrivata anche la prima convocazione in carriera con la Prima Squadra, in occasione della sfida contro il NEC, prima giornata della League Phase di Europa League. Un giocatore di talento e prospettiva che continuerà il suo precorso di crescita in bianconero: congratulazioni Destiny, ci vediamo in campo!".

Il suo percorso è appena iniziato

Lo score di Elimoghale in questa stagione racconta di un utilizzo ancora non del tutto continuativo: con la seconda squadra, in Serie C, ha messo insieme 9 presenze nel campionato di terza divisione. Ancora nessun gol ma un assist, nei 372 minuti in cui il classe 2009 è sceso in campo.