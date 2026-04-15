Bayern Monaco, Kane: "Partita pazzesca, dopo l'espulsione siamo riusciti a farla nostra"

Harry Kane festeggia i suoi 50 gol stagionali e il passaggio del Bayern Monaco in semifinale di Champions League, dopo il 4-3 al Real Madrid: “È stata una partita pazzesca, sin dall’inizio - ha detto a Prime Video -. È stata avanti e indietro, ci hanno punito nelle transazioni ma dovevamo stare solo tranquilli nel secondo tempo e aspettare il finale. È quello che è successo dopo l’espulsione di Camavinga, e abbiamo vinto”.

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“Mi diverto ad aiutare i miei compagni nel gioco con i miei passaggi, inoltre allontanarmi mi aiuta a trovare spazio, a rendere più difficile marcarmi per gli avversari, da quando Kompany è qui è diventato più facile per me”.